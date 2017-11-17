А ну-ка убери свою машину!

Администрация Тихвинского района хочет наказать автовладельцев, которые оставляют машины за пределами парковок. Начнут с тех, кто разбивает газон между улицей Машиностроителей и Южной объездной дорогой.

Парковаться на газонах не только нехорошо, но и дорого: штраф для тех, кто ставит автомобиль на тротуарах, газонах, люках ливневки или у подъездов, мешая проходу жильцов и проезду спецтехники, - составляет от 1 до 3 тысяч рублей (для должностных лиц – до 20 тысяч, юрлиц – до 50 тысяч рублей).

У тихвинцев по этому поводу часто возникает вопрос: «А если газона у дома уже давно нет, справедлив ли штраф?». Чиновники на это отвечают, ссылаясь на областной закон об административных правонарушениях, где дается определение газону: «это покрытая травянистой или древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог».

- Любой автолюбитель, приобретая автомобиль должен заранее продумать, где он будет хранить его в дальнейшем. При этом способ парковки не должен вредить благоустройству, в том числе и территориям, предназначенным для озеленения, - считают в тихвинской администрации.

К слову, в последнее время районные власти довольно много делают для благоустройства города, восстанавливают и газоны. Но ведь не все автовладельцы относятся к этому с пониманием и паркуют машины там, где привыкли. Если эту привычку не сломать, пустыри и разбитые территории в Тихвине не исчезнут.

Администрация, похоже, собирается заняться этой проблемой всерьез, и уже поставила перед отделом муниципального контроля задачу активизировать работу по привлечению таких автовладельцев к административной ответственности. Особое внимание в ближайшее время будет уделяться прилегающим территориям к улицам Бойцов 4-й Армии, Борисова, Пещерки, Делегатской и территории вдоль Южной объездной дороги напротив 6-го, 3-го и 2-го микрорайонов.