Когда стены плачут

Пенсионерка добивается ремонта межпанельных швов в пятиэтажке 2-го микрорайона

Галине Мальцевой далеко за 70, у нее серьезные проблемы со здоровьем (вырезана часть легкого, осталась одна почка), но она вынуждена отвлекать свои силы на противостояние местным коммунальщикам. Уже несколько лет пожилая женщина добивается, чтобы с внешней стороны ее дома заделали межпанельные швы, иначе с сыростью и плесенью в квартире ей не справиться.

- Наш дом находится рядом с проезжей частью: по улице Борисова мимо нас днем и ночью проезжают фуры. Возможно, из-за постоянной вибрации в здании начались проблемы: появились щели между панелями и во время дождей и сырости стены в комнате стали мокнуть, - рассказывает Галина Мальцева, которая живет в 5-м доме во 2-м микрорайоне. – Ситуация усугубляется из-за того, что у меня еще и угловая квартира на 5-м этаже, поэтому и кровля иногда дает течь.

В квартире Галины Ивановны следы протечек есть на кухне и в комнате. Заплесневевшие углы обоями не заклеены. «У меня очень сильная аллергия. Мне врач даже сотовым телефоном запретила пользоваться, – говорит пенсионерка. - Современные обои, в составе которых много разной химии, я себе позволить не могу, поэтому очищаю от грибка, как могу, старые бумажные обои, и клею их снова. Управляющая компания «Возрождение» от меня отмахивается».

Галина Ивановна, разумеется, пыталась найти правду в местной администрации, в жилищной инспекции, в Роспотребнадзоре, у помощника губернатора. У нее пачка ответов из разных инстанций, только результата нет. «Ремонт межпанельных швов был произведен, а протечки в комнатах у вас старые», - заявил ей один из проверяющих из Петербурга, посмотрев на темные стены пенсионерки.

Пару лет назад управляющая организация действительно сделала ремонт, занявшись межпанельными швами на фасаде дома. Однако углы в комнатах, по словам Галины Ивановны, все равно мокнут. А этой зимой из-за низкой температуры в квартире (в морозы отметка на комнатном термометре опускалась до 12 градусов) даже ледяная корка в этих углах образовывалась.

По профессии Галина Мальцева – сантехник, работала на заводе, потом до выхода на пенсию – на тихвинском «Водоканале», поэтому в коммунальном хозяйстве она не дилетант. «Может, изоляция стен с внутренней стороны помогла бы, - рассуждает она. – Но опять же из-за аллергии на искусственные материалы этот вариант исключен. Мне остается надеяться только на хороший ремонт снаружи, со стороны фасада».