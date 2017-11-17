Взрывная волна

9 ноября из-за взрыва бытового газа в Ижевске обрушилась часть жилого дома, погибли семь человек. Отдел по надзорной деятельности Тихвинского района обратился к тихвинцам с напоминанием, что необходимо выполнять все требования по безопасности эксплуатации газовых приборов.

Если вы живете в частном доме, то приобретайте газовые баллоны и газовое оборудование только в специализирован­ных организациях, которые имеют соответствующие сертификаты. Ведь ответ­ственность за безопасную работу газовых приборов несете вы, владельцы.

Если живете в многоквартирном доме, то учтите, что в вашей квартире обязательна ежегодная проверка газовых плит и колонок специалистами. Утечки газа обычно происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений. Или из-за забывчивости жильцов, которые оставляют открытыми вентили. Наконец, из-за залитого пламени водой, перелившейся через край посуды.

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или фла­жок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. Разумеется, пользоваться в это время открытым огнем нельзя, не нужно включать и выключать электроприборы и свет в квартире.

Тихвинские пенсионеры между тем предлагают газовой службе, которая обходит квартиры с проверками, изменить схему оплаты за обслуживание газовых плит. «Мне с моей пенсией сложно оплатить всю сумму годового обслуживания сразу, - жалуется Галина Сергеевна. – Неужели нельзя «раздробить» эти деньги и включать их в ежемесячную квитанцию?»