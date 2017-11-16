По нему тюрьма плачет

4 ноября отделение дознания тихвинского ОМВД возбудило уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью» в отношении многократно судимого тихвинца Я., 1964 года рождения.

Накануне вечером в одной из квартир четвертого микрорайона собралась компания – две женщины и трое мужчин. Когда от чрезмерно выпитого спиртного женщины уснули, а хозяин квартиры пошел в магазин «за добавкой», разгоряченные алкоголем мужики повздорили друг с другом. Один из них схватился за кухонный нож и полоснул своего оппонента по шее. К счастью, несильно. Повезло раненому, и что хозяин из магазина быстро вернулся. Увидев истекающего кровью товарища, он тут же вызвал скорую.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, увезли в больницу. А обидчика с ножом задержала полиция. Выяснилось, что Я. не однажды привлекался к уголовной ответственности за разные преступления, в том числе и тяжкие. В последний раз из тюрьмы он освободился лишь в августе и пару мелких правонарушений уже успел совершить. А теперь вот ножевая драка, и значит ближайшее его будущее предопределено.