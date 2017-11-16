Дачники, что вас волнует?

Дачники со своими проблемами обычно справляются в одиночку, но теперь у них есть защитник в лице профсоюза Союза садоводств Санкт-Петербурга и Ленобласти. В Тихвинском районе представитель этого объединения тоже появился!

Про председателя СНТ «Лесное» Юрия Осипчука мы вам как-то уже рассказывали. Точнее про его опыт привлечения денег из областного бюджета на ремонт дороги в садоводстве. Теперь молодой человек, используя поддержку профсоюза, готов взяться за помощь и другим дачникам.

В организации есть юристы и экономисты, которые занимаются проблемами садоводов. Надо ли спешить с межеванием участков? Будут ли штрафовать за самострой? Кто обязан заниматься дорогами в садоводствах? Как решить проблемы с оплатой света? Эти и другие вопросы, которые волнуют вас, как дачников, вы можете задавать профсоюзу через нашу газету (тел. 57-145, электронный адрес – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ).