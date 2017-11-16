Вместо милостыни – штраф

Женщина у магазина «Пятерочка» на площади Свободы просила у прохожих милостыню. Монеты и купюры, которые добрые люди бросали в пластиковую коробку, должны были пойти вроде как на лечение ребенка этой женщины. Полицейские решили это проверить.

3 ноября сотрудники полиции тихвинского ОМВД проверили документы у женщины, просившей деньги в старом городе. Оказалось, что ей 40 лет, она – гражданка Украины. А вот информацию о ребенке дамочка подтвердить не смогла.

Да, просить милостыню даже для вымышленного больного сына – это не преступление. Каждый зарабатывает на жизнь, как умеет. Сотрудники правоохранительных органов лишь обратили внимание тихвинцев, что иногда попрошайки могут быть нечестными, и попросили в любом случае сообщать о подобных фактах в дежурную часть (тел. 02, 57-002).

Кстати, ту женщину все-таки привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. За отсутствие документов о праве пребывания в нашей стране ей выписали штраф на 5 тысяч рублей.