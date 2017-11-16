Недоступная Валя

Пожарные определили причину пожара в деревне Валя, в котором погибли два человека.

Напомним, что пожар на станции Валя в Цвылевском поселении случился 22 октября. На пепелище были найдены останки двух человек, сгоревших в доме. Отдел по надзорной деятельности в Тихвинском районе сообщил на прошлой неделе, что пламя в деревянном доме вспыхнуло из-за электропроводки, которая находилась в аварийном состоянии.

К слову, нам дозвонилась жительница деревни Валя, сообщив, что пожарные в ту злополучную ночь добирались до места около двух часов. «Все потому что дороги в деревню нет. Мы оторваны от цивилизации! (с деревней есть лишь железнодорожное сообщение – Прим. ред.) Кстати, на следующий день из-за замыкания проводки у нас горел еще один дом, – сказала она. – Когда нам сделают дорогу?!»