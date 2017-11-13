Спасибо за службу

Стали известны имена лучших сотрудников полиции 2017 года

В День сотрудника правоохранительных органов, который по привычке в народе называют «Днем милиции», наградили лучших полицейских в Тихвине. Торжественный концерт, посвященный профессиональному празднику, состоялся 10 ноября во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

Со словами благодарности за нелегкую службу и поздравлениями с профессиональным праздником к тихвинским полицейским в этот день со сцены обратились руководители района, депутаты областного ЗакС и представители местной епархии. Каждый из них говорил о законе и порядке, который обеспечивают сотрудники ОМВД.

- Огромные слова благодарности ветеранам тихвинской милиции, которые в непростые 1990-е годы остановили разгул преступности, – сказал глава района Александр Лазаревич. – И слова признательности сотрудникам полиции, которые сегодня являются настоящей опорой для тихвинцев и органов местного самоуправления. Давайте вспомним, сколько масштабных мероприятий федерального уровня прошло в Тихвине в последние годы – и мы всегда были уверены, что правопорядок будет обеспечен профессионально, на высоком уровне.

Александр Лазаревич выполнил почетную миссию, вручив благодарность губернатора Ленинградской области оперуполномоченному направления оперативно-розыскной информации ОМВД РФ майору полиции Наталье Кузнецовой. Кроме того, из рук главы почетные дипломы получили победители профессиональных конкурсов. В этом году лучшим участковым уполномоченным был назван майор полиции Евгений Чижов, лучшим инспектором по делам несовершеннолетних – капитан полиции Ирина Михайлова, лучшим патрульно-постовым – сержант полиции Дмитрий Махнов, а лучшим сотрудником ДПС – капитан полиции Елена Морозова.

Депутат областного ЗакС Александр Петров вручил благодарность председателя Законодательного собрания оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД РФ, лейтенанту полиции Дмитрию Соболеву. Также почетной грамоты ЗакСобрания удостоен коллектив отделения дознания районного ОМВД.

На празднике было передано много заслуженных грамот и благодарностей сотрудникам полиции от имени главы Тихвинского района и главы районной администрации. Ведомственные награды и очередные звания подчиненным вручил начальник местного ОМВД подполковник полиции Валерий Петривний.

Ну а творческий подарок тихвинским сотрудникам органов внутренних дел сделали местные творческие коллективы и солисты.