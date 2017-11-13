Традиции, которые нас объединяют

4 ноября в концертном зале Киришской детской школы искусств в рамках 7-й вокально-хоровой ассамблеи состоялся концерт «Едины музыкой сердца», посвященный Дню народного единства, в котором приняли участие и тихвинцы.

На сцене выступили Санкт-Петербургский молодежный хор «Alma-mater», смешанный хор и камерный оркестр Капеллы Киришской школы искусств. Тихвин представлял академический хор «Благовест» (руководитель Татьяна Цветкова). Причем особенно теплый прием и внимание публика оказала именно нашему коллективу, который исполнил песни духовного и патриотического содержания.

- Все меньше остается места в жизни для объединяющих живых традиций, поэтому так важны подобные встречи, - отметила Татьяна Цветкова. – Они не делают нас богаче материально, но обогащают духовно, дают импульс творческому развитию.

В этот день звучали не только шедевры духовной хоровой музыки, но и произведения отечественной и зарубежной песенной классики, обработки русских народных песен. А в завершении вечера сводный хор коллективов, участвовавших в концерте, спел «Гимн России», «Гляжу в озера синие», «Смуглянку», «Балладу о солдате» и «Торжественную песню».