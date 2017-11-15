Материнские деньги на пользу

В этом году межрайонное Управление Пенсионного фонда, которое обслуживает Тихвинский и Бокситогорский районы, выдало уже 411 сертификатов на материнский капитал.

Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий: 82 % семей благодаря помощи от государства купили квартиры или взяли жилищные кредиты, или строят дома. Помимо этого 43 заявки принято на обучение детей.

Напомним, размер материнского семейного капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей. Для получения права на материнский семейный капитал необходимо, чтобы второй (или последующий) ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом важно, что материнские деньги "не сгорают": получить сертификат и распорядиться его средствами семья может в любое время.