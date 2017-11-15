Доплата за мозги

Студентам-медикам из городов Ленобласти будут платить дополнительные стипендии.

Размер ежемесячного поощрения областным студентам, получающим высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевым направлениям, составит 5 тысяч рублей, а для обучающихся по программам ординатуры в соответствии с договорами о целевом обучении – 10 тысяч рублей. Постановление об именных стипендиях подписал на прошлой неделе губернатор региона Александр Дрозденко.

Деньги будут выплачивать будущим врачам, у которых нет неудовлетворительных оценок.

Именной список стипендиатов будет составляться дважды в год, по итогам зимней и летней сессий. Стипендии за сентябрь-январь медики получат до 1 марта (в 2018 году до 1 июня), за февраль-август - до 1 августа.

Кстати, в этом году договоры о целевом обучении были заключены с 239 молодыми специалистами, которые после вузов вернутся в районные поликлиники и больницы. В ординатуре по договорам о целевом обучении в течение 2017-2019 годов будут подготовлены 86 врачей.