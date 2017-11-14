На носу Новый год!

На улицах Северной столицы уже появились первые новогодние елки. Власти Тихвинского района предлагают местным организациям и предприятиям тоже задуматься над оформлением города к празднику.

Что уж скрывать, Тихвин в канун Нового года обычно тускл и мрачен. Правда, в прошлом году благодаря усилиям властей и инвесторов перед праздником появились веселые снеговики в центре города, нарядные деревья в парке Эрувиль-Сен-Клер, был украшен фасад администрации. Но этого мало! Хочется, чтоб вся центральная улица сверкала гирляндами!

Кстати, обращение к арендаторам и владельцам помещений на "красной линии" с просьбой оформить витрины к волшебному празднику - до 15 декабря - уже готовится. Надо заметить, что обязанность украшать город теперь прописана даже в Правилах благоустройства, которые были приняты в октябре. Там есть пункт: "при праздновании Новогодних праздников необходимо украшать витрины, фасады зданий, деревья и территории с использованием гирлянд и иллюминации в холодных (бледно-бело-синих) цветах". Конечно, это дополнительные затраты для предпринимателей, но зато сколько радости для детворы. Да и у взрослым сверкающие витрины настроение поднимают.