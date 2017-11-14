Дом для большой семьи

В минувшую пятницу областные власти сделали доброе дело для многодетных семей.

Бесплатные земельные участки под строительство жилых домов многодетным семьям давали и раньше. Но в собственность люди получали землю после того, как они возведут дом, а успеть они должны были это сделать за 5 лет – именно на такой срок семьи получали участок в аренду.

Теперь период строительства для многодетных увеличили: договор аренды на землю семьи могут продлевать еще на 5 лет.

После завершения строительства и регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, земельный участок предоставляется им в собственность бесплатно.

По словам областных чиновников, такой порядок позволит достичь основной цели – улучшить жилищные условия семей, которые могут спокойно достроить жилой дом. Кроме того, новое правило ограничит необоснованную перепродажу земельных участков, предоставленных на льготных условиях.

Добавим, что в Тихвине многодетные семьи получают земельные участки в районе Фишевой горы.