И все-таки он строится

Что добавляют в бетон, из которого делают мост через Вязитский ручей?

На встрече с местными СМИ заведующий отделом по строительству администрации Тихвинского района Александр Чикалов опроверг слухи о приостановке работ на объекте. Он уверяет, что подрядчик взял хороший темп и делает все, чтобы исполнить контракт в декабре.

- Какого числа откроют мост для движения? - задали журналисты главный вопрос, который волнует всех горожан.

- В декабре. Точную дату назвать сложно, поскольку все будет зависеть от технологического процесса, - ответил заведующий отделом строительства Александр Чикалов. - После того как бетон наберет 70 % прочности, подрядчик сможет приступить к монтажным работам.

К слову, в бетон, который везут из Петербурга, добавляют специальные противоморозные добавки, позволяющие производить работы при пониженных температурах. В качестве дорожного покрытия будут использовать литой асфальт, который тоже отличается от обычного технологией укладки и возможностью применения в зимний период.

Монтаж пролетных строений моста начнется на этой неделе. К этому моменту строители завершили работы по устройству ригеля и подпорной стенки со стороны старого города и доделывают подпорную стенку со стороны Дворца культуры. Переходная галерея под мостом для пешеходов готова на 30 %.

Кабели связи, из-за которых произошла задержка реконструкции переправы, сейчас вынесены на временный деревянный мостик, потом их уберут под большой мост. Напомним, что по техническим условиям в проекте было заявлено, что кабелей в этом месте 26, но в реальности их оказалось 32. Пришлось вносить изменения в проектную документацию, повторно делать экспертизу.

Претензий по качеству выполняемых работ у заказчика пока нет. Ежедневный контроль за работой подрядчика помимо строительного отдела администрации ведет также специализированная организация ООО "ИК Петротрасса".

По словам начальника участка подрядной организации ООО "НордЭнергоМонтаж" Владимира Олейникова, работы будут завершены в начале декабря: сделают сам мост, проезжую часть, пешеходные переходы, укрепят берег габионами (сеткой), а дно ручья выложат крупными камнями. Если и будут переносить какие-то работы на весну, так это устройство газонов.

Кстати

По условиям контракта подрядчик, который занимается реконструкцией моста ("НордЭнергоМонтаж") будет исполнять гарантийные обязательства на объекте в течение 5 лет.