Покой нам только снится

На заседании общественного совета ЖКХ в администрации Тихвинского района на прошлой неделе обсуждали, как в городе происходит организация ритуальных услуг. Это уже вторая за год волна общественного резонанса, вызванная кладбищенской темой. Что там происходит вообще?

Последний путь с препятствиями

Люди стали роптать почти сразу, как только на кладбище стала заправлять питерская фирма ООО «Арт Стоун Мастер». Напомним, что по требованию прокуратуры год назад городские власти провели муниципальный конкурс на право оказания ритуальных услуг в Тихвине. Договор сроком на три года заключили в итоге с питерской организацией. И начало-о-ось…

Сначала народ возмутился, что фирма «Арт Стоун Мастер» ограничила въезд на кладбище: по пропуску на машинах стали пускать только пенсионеров и инвалидов. Затем пошли разговоры, что посетителям навязывают дорогостоящие ритуальные услуги и при этом не разрешают появляться на территории кладбища другим предпринимателям, занимающихся установкой памятников и оградок. Но шумиха вроде постепенно сошла на нет после того, как городские власти объяснили, что депутаты приняли документ, который регламентирует работу специализированной ритуальной службы. Что индивидуальные предприниматели свободно могут проезжать к могилам, предъявив договор с заказчиком на выполнение работ. А если человек своими силами тот же памятник ставит, ему вообще никакие документы не нужны: чтобы провести инструменты и материалы, нужно просто выписать пропуск при въезде.

Но тема кладбища в последнее время вновь стала актуальной. Во-первых, стало известно о бешеном скачке цен на услуги фирмы «Арт Стоун Мастер». А во-вторых, опять пошли жалобы на поборы с посетителей. Правда, все жалобы устные, неконкретные и анонимные.

Только бизнес

На заседании общественного совета ЖКХ эти жалобы были высказаны в лицо директору «Арт Стоун Мастер» Анатолию Разумову.

- Это все фейки! Мало ли что в Интернете анонимно пишут, - отвечал директор фирмы. – Нас оговаривают.

Заявлений о нарушениях на кладбище у правоохранителей и чиновников действительно нет, чтобы как положено – с именами пострадавших, явками, паролями и какой-то конкретикой. По данным районных чиновников, после того, как весной вопросы на кладбище уладили, в администрацию было лишь одно обращение от бабушки с Плаунской улицы, которая заказала в городе памятник на могилу родственника, но на кладбище ей не разрешили его поставить, требовали какой-то договор и, якобы, намекали, что памятник она должна была заказать в «Арт Стоун Мастер».

- Уж не навязывали ли вы пожилой женщине свои услуги? – напрямую спросил заместитель главы районной администрации Юрий Наумов.

- Нет! Просто если человек заказывает памятник в другом месте, он предъявляет нам договор, чтобы мы понимали, кто несет ответственность за качество сооружения, - оправдывался Анатолий Разумов.

- А как Вы объясните, что «Арт Стоун Мастер» продает участки на кладбище? У кого кошелек толще, тому место предлагают посуше. Если еще доплатить, то дадут участок размером больше положенного, - возмущалась участница заседания Ольга Зорина.

Пока Разумов размышлял, что на это ответить, в разговор снова вмешался заместитель главы администрации

- За выделение мест деньги просят?! Это же незаконно. Участки должны давать бесплатно, - говорил Юрий Наумов. – Но почему никто не жалуется? Почему нет обращений в прокуратуру и к нам?

- Когда у людей горе, им не до этого, - вступилась за тихвинцев Ольга Зорина. – У моего знакомого недавно сын умер, который прошел две чеченские войны. Знаете, сколько у него денег запросили, чтобы похоронить человека на афганском кладбище? 150 тысяч!

- Это неправда! На этом кладбище мест нет, там нельзя хоронить! – занервничал Анатолий Разумов.

- Вот именно! Тогда за что вы деньги с него просили? Жаль, он вас на диктофон не записывал, - эмоционально выступала Ольга Николаевна.

- Это уже уголовщина, - переговаривались члены общественного совета, качая головами. - Но чтобы инициировать разбирательства, нужны официальные заявления. Пока это все просто слова без подтверждений.

Дорогая смерть

- А почему мы местных предпринимателей не поддерживаем? Ведь их по-прежнему не пускают работать на кладбище, - продолжала высказывать претензии Ольга Зорина.

- Слушайте, но ведь у предпринимателей же горя нет. Почему они-то не пишут жалобы? – недоумевал Юрий Наумов. – Весной они обращения чуть ли не президенту писали. И депутаты по их просьбам внесли изменения в положение о ритуальных услугах. Если им по-прежнему ограничивают доступ на кладбище, значит нарушается принятое положение и есть основание наказывать специализированную службу. Раз молчат, значит все устраивает?

- В документе, который мы принимали, действительно нет ни слова о запрете работать на кладбище другим, - подтвердил городской депутат Сергей Борисов. – Если у общественности есть предложения о том, как еще изменить положение о ритуальных услугах, мы готовы рассмотреть.

- Договор с «Арт Стоун Мастер» заключен на три года, но он может быть расторгнут досрочно, если факты о нарушениях подтвердятся, - предупредил заместитель главы администрации Наумов.

- Пока эта организация делает все, чтобы отвернуть от себя жителей, - сделали заключение члены общественного совета ЖКХ. – Навязчиво предлагает свои услуги посетителям, которые приходят на могилы близких. А теперь фирма еще и расценки взвинтила!

На информационном щите от «Арт Стоун Мастер» на кладбище действительно появилось сообщение о том, что с 1 октября фирма увеличивает свои тарифы на 40-50 %. К примеру, копка могилы с 6 тысяч рублей подорожала до 9,1 тысяч! Понятно, что это частная фирма и предлагает услуги по своим ценам, которые не регулируются государством. Но чтоб поднять расценки сразу настолько!

- Вы можете не пользоваться нашими услугами. Пожалуйста, обращайтесь в другие фирмы, - заявил Анатолий Разумов, напомнив, что мы живем в рыночных условиях, и у нас есть право выбора. Как в реальности реализуется это право, он умолчал.

Справка «ТН»

До 2016-го из городского бюджета ежегодно выделялось около 600 тысяч рублей в год на содержание кладбища. С этого года частный подрядчик взял все затраты по благоустройству скорбного места на себя, и из казны денег на кладбище больше не тратится.

Кстати

- На содержание и благоустройство кладбища наша организация в этом году потратила 1,8 млн рублей, - сообщил директор ООО «Арт Стоун Мастер» Анатолий Разумов. – Мы очищали территорию от свалок, от сорного кустарника и сухих аварийных деревьев. Сделали площадки под мусорные контейнеры, вычищали дренажные канавы, скашивали траву. Расширили несколько участков дорог, чтобы там могли разъезжаться машины. Привели в порядок парковку. Делали отсыпку дороги щебнем. Установили информационные щиты со схемой участков кладбища. Поставили дополнительные биотуалеты.

В следующем году питерцы хотят решить вопрос с уличным освещением в скорбном месте, повесить фонари. И установить ограждение вокруг территории. "Все эти работы мы делаем за свой счет. И в том числе по этой причине, поднимаем расценки на наши услуги", - объясняют в "Арт Стоун Мастер".