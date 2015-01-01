Библиотека с семейными традициями

В конце октября библиотека семейного чтения в 1-м микрорайоне собрала друзей на свой 50-й день рожденья.

Библиотека пропагандирует семейные ценности, сотрудничает со школами, поддерживает особых детей, плотно работает с приютом «Светлячок», проводит душевные посиделки для людей старшего возраста. Но самое главное здесь дарят каждому посетителю тепло и внимание.

- Юбилей можно отмечать по-разному. Можно в ресторане с фейерверками. А мы решили собрать самых верных наших друзей - читателей, - заметили на праздничном вечере библиотекарь Татьяна Качалова и заведующая Оксана Петрова.

С какой любовью и признательностью говорили они о каждом из них, благодарили за дружбу и преданность библиотеке. Среди ветеранов библиотечного дома отметили Татьяну Егоровну Кузьмину, Василия Егоровича Сакерина, Владимира Васильевича Малыгина, которому теперь дочь приносит книги на дом, потому что сам он из квартиры не выходит по состоянию здоровья. Благодарили и читающие семьи Редькиных, Гавриловых, Окуневых, Соколовых. Посещают библиотеку бабушки и мамы, а вслед за ними тянутся их дети и внуки. Вместе они участвуют во всех мероприятиях, откликаются на любую просьбу. Так, например, когда в преддверии 70-летия Великой Победы библиотекари предложили рассказать о своих воевавших героях, семья Окуневых не просто подготовила рассказ, но и создала яркий и красочный буклет о своем деде и прадеде.

О важности семейного чтения не понаслышке знает Оксана Петрова. Оба ее сына буквально выросли в стенах библиотеки. Дмитрий помогает готовить для мероприятий помещение: большая часть книжных стендов перенесена на его руках. А Даниил участвует в разработке красочных презентаций. И на библиотечный юбилейный вечер они, конечно, пришли поддержать маму. Дружная читающая семья для которой книга, слово не пустой звук.

- Надо напомнить, что в этом году Тихвин был признан библиотечной столицей Ленинградской области. И я уверена, что немалая заслуга в этом и нашей библиотеки семейного чтения. Здесь невероятная атмосфера, прихожу сюда, как к себе домой - не только за книгами, но и просто пообщаться, - делится одна из самых активных читателей Лидия Высхристенко.

Такие отзывы говорят, что библиотека востребована у жителей города. А, значит, как сказал классик, сюда «не зарастет народная тропа».