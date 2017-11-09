Обожженная красота

3 ноября в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее открылась выставка петербургской художницы Ольги Лысенковой. Необычность экспозиции в том, что представленные здесь произведения выполнены в трудоемкой и достаточно редкой сегодня технике горячей эмали. Тихвинский музей впервые организует подобную выставку.

- С творчеством Ольги Лысенковой я познакомилась в Волхове. Когда вошла в выставочный зал, я почувствовала какую-то невероятную энергию и духовность, исходящую от ее работ, - поделилась впечатлениями директор тихвинского музея Вера Бондарева. - Эти чувства не отпускали меня и всю прошлую неделю, когда мы монтировали экспозицию в Тихвине. Я заново влюблялась в произведения, которые открывались для меня с новой стороны.

Работы Ольги Олеговны многогранны. Одни написаны на библейские сюжеты, другие навеяны легендами и историей Волхова и Старой Ладоги, откуда художница родом… Разные по настроению, характеру, интересные по цветовому решению они притягивают к себе восторженные взоры. Вот, например, ее эмаль «Вербное воскресенье». Изображен вид из окна на распустившуюся вербу, повсюду пасхальные яйца, напоминающие разноцветные воздушные шары, а на переднем плане маленький ангелочек. Как поясняет сама художница, это портрет ее сына. Ведь для любой мамы его ребенок – ангел.

Или другая эмаль «Русское солнце». Ее основанием служит деревянный крест, в центре которого мы видим солнце. И по обеим сторонам – два крыла ангела: серое на ярко красном фоне направлено вниз, а белое на небесном фоне устремлено ввысь, свет и тьма, война и мир – выбор между ними человек делает каждый день. Примечательно, что автор не ведет четкой цветовой границы: на красной стороне есть полоска облачного неба, а на небесной – кусочек красного зарева. Это придает картине некую целостность, симметричность, а также заставляет задуматься о тонкой грани между добром и злом.

Интересной кажется и сама техника работы.

- Художественная эмаль связана с живописью стеклянным порошком, в который входят оксиды металлов по меди, стали, золоту, серебру. Поскольку я не ювелир, то работаю в основном по меди, - поясняет Ольга Лысенкова. - Наносишь нужный тебе образ, обжигаешь в печи 1-2 минуты, дальше остужаешь и снова накладываешь новый слой. Порой требуется до сорока обжигов. И когда чувствуешь, что работа становится словно не рукотворной, немного не твоей, нужно заканчивать. Причем никогда не знаешь, что в итоге получится, ведь «бог огня» решает и свои вопросы. Сияющая как солнце накаленная до 750 градусов печь полностью скрывает твою работу, не видно даже ее будущего цвета. Но вот ее вытаскиваешь, ждешь, прижимаешь, чтобы она выровнялась, и только тогда понимаешь, явилась ли она такой, как ты ее задумал. Впрочем, такая отстраненность не снимает ответственности художника за свою работу. Ведь эмаль – это техника на века!

Свои эмали Ольга Олеговна размещает на необычных порой старинных досках, которые становятся частью композиции, а нередко сами вдохновляют на творчество. Подходят детали от лодок, старые гладильные доски, деревянные колеса от телег и многое другое. Какие-то из них художница находит на чердаках, берегах водоемов, что-то покупает на барахолках… Однажды на рынке в Измайлово она приобрела деталь ткацкого станка, на котором даже сохранилась дата – 1831 год. Сразу появилась идея композиции «Ткань вечности», в которой переплелись славянские и татарские мотивы. А вот старинное корыто. Под влиянием авторской фантазии и мастерства оно превратилось в Ноев ковчег, но петербургский с характерным пейзажем. Ведь известно, что северная столица неоднократно подвергалась наводнениям и здесь мы видим верного ангела, который пытается предотвратить очередное стихийное бедствие….

О каждой работе Ольги Лысенковой можно рассказывать долго. Но, как говорится лучше один раз увидеть. И у тихвинцев есть такая возможность. Приходите в музей.

Наталья БЕЛОВА