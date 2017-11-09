Уроки вепсской жизни

28-29 октября в пашозерской школе состоялся первый эколого-краеведческий районный слет учащихся Тихвинского района. Поездка в деревню Пашозеро открыла школьникам много интересного о родном крае.

Сначала ребят пригласили на экскурсию по Лукинской экологической тропе, где им показали карстовые родники «Большой каскад», объяснили, почему деревянная постройка XIX века называется «дом-пряник», удивили красивыми панорамными видами с высоты камового холма. На обратном пути школьники побывали в форелевом хозяйстве и даже покормили радужную форель. В этот день на мастер-классах дети учились печь пироги-капустники из ржаного теста, изготавливали вепсскую куколку, побывали на театрализованной вепсской свадьбе, точнее на девичнике, где невеста прощалась с «волей-красотой». А еще ребята научились определять возраст, высоту и диаметр стволов деревьев, узнали, что выращивают в Пашозерье, и сами смогли сделать крахмал из картофеля. Все эти новые знания участники слета получили от педагогов пашозерской школы и специалистов природного парка «Вепсский лес».

Но и сами дети смогли поделиться информацией в области экологии и истории Тихвинского края. На научно-практической конференции особо отметили исследовательские работы ребят из школы № 1 Алены Журавлевой, Варвары Малышевой, Михаила Барашнина (доклад «Домовый воробей»), Татьяны Симаковой и Ирины Кириковой из 9-й школы («Хвойная лечебница»), Ивана Прокопьева из горской школы («Человек, который в уединении пишет стихотворение»), Веры Яковлевой из пашозерской школы («Старинные способы стирки и разглаживания белья»).