Докатались до штрафа

В конце октября в центре внимания сотрудников ГИБДД снова были пассажирские ПАЗики: в Тихвине проводилась профилактическая операция «Автобус».

За неделю, пока шла проверка, было осмотрено 103 маршрутных транспортных средства. Сотрудники ГИБДД обнаружили 30 нарушений действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. К административной ответственности привлекли 23 водителя и 7 должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта на линию.

По словам старшего инспектора ОГИБДД Игоря Захарова, среди нарушений: нечитаемые государственные знаки (9 случаев), управление автобусом, переоборудованным без согласования с Госавтоинспекцией (6). Два автобуса были в технически неисправном состоянии. Еще троих оштрафовали за нарушение правил пользования ремнями безопасности.