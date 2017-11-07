Не до фонаря

Тема уличного освещения остается одной из самых актуальных в городе. На прошлой неделе представители компаний "Вилед" (они устанавливали в городе больше 2 тысяч светодиодных фонарей), "ЛОЭСК", "Безопасный город", правоохранительных органов, депутатов и сотрудники комитета ЖКХ встретились за круглым столом в администрации района, чтобы разобраться в причинах слабой освещенности городских дорог.

Чиновники признали, что даже притом, что уровень уличного освещения соответствует госстандартам, проблема безопасности дорожного движения в связи с плохой видимостью остается. Поэтому было принято решение создать комиссию, которая еще раз проверит освещенность всех перекрестков и пешеходных переходов центральных улиц с наибольшим потоком движения (улицы Карла Маркса, Победы, Советская, Машиностроителей, Борисова и Южная объездная дорога).

В комиссию войдут представители компании-исполнителя энергосервисного контракта "Вилед", АО "ЛОЭСК", ГИБДД, "Безопасный город" и сотрудники администрации. Предполагается, что проверка выявит опасные участки, где света мало. Дополнительные лампы фирма «Вилед» готова установить за свой счет. Проверки планируется начать с середины ноября.