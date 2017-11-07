Двигаемся к красоте

Завершается благоустройство участков в городе по федеральной программе «Комфортная среда».

Речь идет, во-первых, о территории у железнодорожного вокзала, где вместо заброшенного пустыря появился ухоженный сквер с пешеходными дорожками, вдоль которых поставили скамейки и урны. Посадили деревья и кустарники. Установили пару рамп для катания на скейтах и роликах. Все эту красоту огородили по периметру от дороги.

Во-вторых, в рамках программы «Комфортная среда» преображаются также три двора в 1а, 5-м и 7-м микрорайонах. Работы ведет тихвинская фирма «СпецСтройТехника». На прошлой неделе во дворах как раз была промежуточная проверка, и подрядчику сделали ряд замечаний, которые он должен устранить до завершения работ: благоустроить газоны, убрать старые опоры освещения, переложить кое-где асфальт. По контракту срок выполнения работ – 1 декабря.