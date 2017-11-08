Доктор, мне Вас не хватает!

На встрече руководства медиков с тихвинцами 1 ноября говорили о наболевшем. Например, о том, что к узким специалистам городской поликлиники попасть трудно, а порой и невозможно записаться на прием к врачу.

Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Инна Чурекова. Она подтвердила, что хотя по обеспеченности кадров положение в Тихвинской межрайонной больнице является одним из лучших в Ленинградской области, все же проблемы существуют, и наши специалисты не могут, к сожалению, справится с потоком пациентов.

Чтобы снять остроту проблемы две недели назад в городской поликлинике была опробована система отсроченной записи. Суть заключается в том, что если, позвонив в кол-центр, пациент не смог получить заветный талон к узкому специалисту, его вносят в специальный лист ожидания с указанием контактного телефона. Еженедельно такие листы анализируются, если есть возможность (например, кто-то отказался от талона), ожидающих приема врач принимает в рабочие дни, в других случаях организуются дополнительные приемы в выходные дни. Пока такая система опробована на самых востребованных специалистах – кардиологе, урологе и офтальмологе, в дальнейшем при необходимости этот перечень будет расширен. О дне приема пациенту из листа ожидания сообщают заранее по телефону, прием проводится в порядке очереди.

Инна Олеговна напомнила и о том, что при неотложных состояниях (при повышении температуры, болевом синдроме и т.д.) можно обратиться в отделение неотложной помощи городской поликлиники (кабинет 106 на первом этаже).



