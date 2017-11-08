Понять и простить

Отделение ГИБДД обращается к тихвинцам, которые стали очевидцами дорожного происшествия 30 октября на Южной объездной.

На Южной объездной дороге у дома № 3 в шестом микрорайоне на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила юношу 2000 года рождения. Водитель не вызвал сотрудников ГИБДД. Он попросил прощения у парня и просто уехал с места ДТП.

На следующий день молодой человек обратился в приемный покой тихвинской больницы с жалобами на боли: врачи квалифицировали у него «травмы легкой степени тяжести».

Сотрудники тихвинского отделения ГИБДД просят очевидцев этого инцидента сообщить информацию о ДТП по телефону 48-448 или прийти по адресу: Учебный городок, здание ОГИБДД, кабинет № 6.