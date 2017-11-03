Сказки для туристов

В минувшую субботу в Тихвин приезжали представители турбизнеса из Санкт-Петербурга. Вроде живем рядом, но оказывается питерские смутно представляют, что в нашем городе есть интересного кроме всем известной иконы Богородицы.

- Первое что, приходит на ум, когда слышишь про Тихвин, - далеко и дорога, наверняка, ужасная. Мы приехали и убедились, что дорога отличная! А расстояние сопоставимо с маршрутом до Новгорода, который уже раскручен как туристический бренд, - заметила Анна, которая представляет одну из питерских турфирм. - А тут еще узнали, сколько интересных тем есть в Тихвине! Про монастырь и икону все знают. Но еще есть шикарный Дом-музей Римского-Корсакова вместе с Дворцом культуры и памятником композитору и Садко. Есть славное военное прошлое города: кстати, очень впечатлили ваши барельефы у стелы, зацепила история, связанная с трагической датой 14 октября 1941, о которой я прежде не слышала.

Представители турбизнеса расспрашивали тихвинцев буквально обо всем: дорогие ли гостиницы у нас? много ли кафе? есть ли развлечения? возможны ли экскурсии на вагоностроительный завод? "Если предусматривать двухдневные туры в город, нужно максимально насыщать программу пребывания, - объясняли они. - И очень важно при этом, чтобы экскурсии включали интерактивный элемент. Современным туристам интересно не только созерцать, но и становится участниками. Допустим, паломнику достаточно увидеть икону, а туристу было бы любопытно побывать еще и в иконописной мастерской или понаблюдать за реставрационными работами и попробовать себя в роли реставратора".

Кстати, интерактивную программу питерским гостям в Тихвине как раз предложила местная турфирма "Фортуна", которая и организовала промо-тур для столичных коллег. Все началось на недавней выставке Ленэкспо, где директор "Фортуны" Елена Усманова презентовала проект "Тихвин - город музыки и сказок". По ее задумке туристам предлагают не только познакомиться с родиной великого композитора, но и поучаствовать в интерактивной игре по мотивам опер-сказок Римского-Корсакова. Там, на Ленэкспо, этой идей заинтересовались даже китайцы! Но пока пригласили турфирмы из Петербурга. Представители турбизнеса (12 человек) сами побывали в роли туристов и встретились с героями опер - Снегурочкой, Дедом Морозом, Мизгирем и Купавой. Среди высоких сосен на фоне бревенчатых домиков турбазы "Верижицы" гости с удовольствием водили хороводы со сказочными персонажами, азартно метали метлы Бабы-Яги, стреляли в нарисованных черных воронов шишками из рогаток, катались на необычных лыжах и играли в городки. В театрализованном представлении, правда, пока задействованы сами работники "Фортуны", у которых нет опыта проведения массово-развлекательных мероприятий. Но сама идея гостям приглянулась.

- И город ваш нам очень понравился: красивый, много интересного, потенциал есть, - поделились впечатлениями питерские. - Ждем теперь конкретных предложений от Тихвина по маршрутам и ценам.