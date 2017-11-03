Темнота - друг не только молодежи

На прошлой неделе на одном из открытых собраний в администрации поднимали проблему уличного освещения. Однако ничего утешительного для тихвинцев там не прозвучало.

Жалобы на темные дворы и улицы поступают с тех пор, как на столбах в городе заменили все старые лампы на светодиодные энергоэффективные светильники. Жалуются и пешеходы, и водители.

Однако администрация вновь и вновь повторяет: уровень уличного освещения соответствует ГОСТам, а значит оснований для их замены нет. По словам заместителя главы администрации Юрия Наумова, чиновники дважды привлекали сторонние лаборатории, которые проводили замеры освещенности тихвинских улиц. И дважды результаты были в пользу новых фонарей.

- Да, они светят не так ярко, как прежние, но их показатели соответствуют нормативам. А где показатели были недостаточны, мы устанавливали дополнительные светильники, - напомнил Юрий Алексеевич.

Он заметил также, что замена ламп произошла в свое время благодаря энергосервисному контракту, срок которого истечет через два года. Чтобы устанавливать новые светильники уже сейчас, это значит нарушить условия контракта, значит придется действовать через суды, а главное расходовать дополнительные и довольно серьезные бюджетные средства на новые фонари. Таких возможностей у администрации, понятное дело, нет.