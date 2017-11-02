"Мы вернулись из Сочи другими людьми"

На прошлой неделе в Тихвин вернулись четверо ребят, которые побывали на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. По их словам, это было грандиозно и не забудется никогда. Мы встретились с одной из участниц фестиваля, с сотрудницей библиотеки «Тэффи» и руководителем молодежного движения «Поколения Т» Лианой ИСАКОВОЙ, чтобы поподробнее расспросить ее о том, как это было.

Прыгала до неба

- Лиана, как Вам удалось попасть на фестиваль молодежи и студентов?

- Все началось весной, когда я в Интернете наткнулась на объявление о том, что в октябре в России будет проходить крупный молодежный фестиваль. Уже по яркому, красочному сайту было понятно, что нас ожидает что-то грандиозное. Ну как можно это пропустить? Заполнила заявку, в которой подробно рассказала о себе, о том, почему именно я должна поехать в Сочи и стала ждать результатов. Видимо, моя анкета чем-то приглянулась организаторам и меня пригласили в Санкт-Петербург на собеседование. Собралось очень много молодых талантливых, интересных ребят – все деятельные и инициативные, может, во сто крат лучше меня. Тогда я поняла, что попасть на фестиваль будет сложно. Такое убеждение сохранялось и после собеседования – я была на 99 % уверена, что не прошла. Во-первых, требовалось знание иностранного языка, а я только немного владею английским и то со словарем. Правда, перед фестивалем засела за учебники, так что поприветствовать иностранца могу. Да и в молодежной сфере я лишь начинаю работать, надо многому учиться.

И каково же было удивление, когда мне пришло письмо – что я рекомендована к участию! Признаюсь, прыгала даже не до потолка – до неба! Всего в делегацию от Ленинградской области, или как мы называли ее «команда 47» вошло 150 человек из них четверо тихвинцев: педагог лицея № 8 Александр Степанов, специалисты Молодежно-спортивного центра Светлана Карелина и Герман Асвер и я.

- Как проходили фестивальные будни? Какие мероприятия удалось посетить?

- Нас разбили по площадкам, в зависимости от интересов и направлений: политика, экономика, гражданская платформа и многое-многое другое. Меня определи на площадку «Творчество/театр», а также «Библиотека будущего». Здесь каждый день проходили встречи с писателями, поэтами, художниками и другими деятелями культуры. Но мы могли посещать и мероприятия других направлений. Очень крутые мастер-классы давал Сбербанк, причем как на русском, так и на английском языках. На многих лекциях и дискуссиях нас учили, как презентовать себя, продвигать свое учреждение, быть лидером в жизни.

Выступали профессиональные спикеры, которых вряд ли услышишь где-то еще, и главное бесплатно. Не оставили равнодушными и встречи с медийными людьми. Я никогда не думала, что воочию увижу своего любимого режиссера Владимира Меньшова! А желающих послушать Ника Вуйчича оказалась так много, что австралийскому оратору пришлось проводить аж две лекции (этот человек из-за редкого наследственного заболевания не имеет ни рук, ни ног, но научился жить со своим недостатком и делится своим опытом с окружающими, став всемирно известным мотивационным спикером - Прим. ред.). Он как-то по-особому сплотил нас, подзарядил, словно батарейку новую поставил.

Мой день начинался в шесть утра – хотелось, как можно больше увидеть, впитать в себя эти бесценные крупицы знаний, понять, как можно применить их на практике, особенно в таких маленьких городках как наш Тихвин.

- Апоявились конкретные идеи, как это можно сделать?

- На одной из фестивальных площадок можно было разработать или взять свой уже готовый проект и презентовать его. А судьи выступали в роли инвесторов, которые говорили дадут тебе денег или нет. Все было максимально приближено к действительности. И если твой проект признают достойным на столь масштабном фестивале – начинаешь верить, что он имеет право и на реализацию. Какую это давало мотивацию, уверенность в себе!

Не упустили такую возможность и мы. Вместе с ребятами из Волхова и Всеволожска мы представили свой проект, и он выиграл: «судьи-инвесторы» пообещали нам миллион рублей. Подробности раскрывать пока не будем. Хотим перенести на бумагу наши мысли и воплотить их – то есть будем выходить на региональный уровень. То, что область объединилась и готова вместе реализовать новые задумки - по-моему, круто!

Также у нашей делегации был свой павильон, где представляли проекты в сфере молодежной политики региона такие как «Другими глазами», «Доброволец Ленинградской области», «Открытая сцена». Тут мне тоже удалось договориться о сотрудничестве. А я в свою очередь рассказывала о Тихвине, нашем социокультурном центре. Кстати, было приятно, что его многие знают. Многие уже загорелись желанием приехать к нам, познакомиться с опытом работы центра и что-то подобное сделать у себя в районах.

Дружба навек

- Чем еще запомнился сочинский фестиваль?

- Трудно выделить что-то одно. Запомнились красочные павильоны, где каждый регион России представлял себя, свои обычаи и традиции. А рядом площадки зарубежных государств. Это давало возможность увидеть, как живут и работают люди в разных городах и странах, какие существуют ценности, устремления.

Очень впечатлили выставки, посвященные научным достижениям. Сколько машин, роботов было представлено там! Меня просто потрясло, в каком прогрессивном инновационном веке мы живем. И здорово, что среди изобретателей много молодых ребят. Порой без особых вложений на голом энтузиазме они смогли собрать вокруг себя целую команду и создать что-то новое для страны, мира. Многие из них уже отмечены высоким наградами, имеют почетные звания. И они приехали на фестиваль, чтобы сказать: «Ребята, действуйте, делайте, помогайте».

Вообще, мне кажется из Сочи мы все вернулись другими людьми. Не передавать всех чувств и эмоций, которые испытывали на фестивале. Представьте, собралась вся планета и ты ее часть, ты находишься в эпицентре событий и это просто потрясающе! Мы все сплотились и по итогу вышло общество, которое готово вместе создать что-то светлое и единое. Таким и стал мюзикл «Ах, фестиваль!». В первый день проводился кастинг, отбирались творческие ребята, которые умеют петь, танцевать, играть на сцене. Тем счастливчикам, которым удалось пройти его, предстояло за 5 дней поставить целый мюзикл. А ведь это и вокал, и хореография, и сюжетная линия. Да и в постановке принимали участие не только русские, но и иностранцы. Просто поражаешься профессионализму режиссера и сплоченности команды, которая наглядно показала, что объединившись можно добиться многого. Неслучайно, лозунг фестиваля звучал: Вместе со всей планетой.

- Актуальный девиз, учитывая непростую и напряженную мировую обстановку…

- Согласна. Но на фестивале никакой враждебности, напряженности не ощущалось. Наоборот, все были дружные, приветливые. Даже не зная языка, мы умудрялись общаться с помощью жестов. На фестиваль приехало больше народу, чем заявилось изначально и везде образовывались длинные очереди, в которых стояли по полтора-два часа. Но никто не злился, не поддавался негативным эмоциям. Мы пели песни, знакомились, обменивались сувенирами. У нас даже появилась своеобразная игра-фишка «Обменяемся значкам». Каждому хотелось собрать их как можно больше, а после гордо прогуливались с ними, как с орденами – символами дружбы и единения.

Просто здорово, что фестиваль за столь короткое время смог показать иностранцем другую Россию, открытую и дружелюбную. Вот что сказали молодые американцы, простые участники: «В наших СМИ русских выставляют в негативном свете, а здесь мы увидели, что вы другие. Вы гостеприимные, добрые и хорошие. И сейчас наша задача показать всем, какие вы на самом деле, а то что пишут о вас - неправда». Что ж хочется верить, что так и произойдет. Ведь как бы пафосно это не звучало, будущее планеты в руках молодежи.

Беседовала

Наталья БЕЛОВА