Клубная жизнь в селе

28 октября в районном Доме культуры состоялся конкурс-фестиваль клубов по интересам и любительских объединений Тихвинского района «Творчество. Деятельность. Досуг».

В конкурсе приняли участие 8 команд из Тихвина, Мелегежской Горки, Шугозера, Цвылево, Ганьково и Коськово. В итоге самыми интересными признали сельчан.

Диплом I степени жюри присудило любительскому объединению «Мастерская увлечений» (руководитель Инна Кичура) Коськовского досугового центра, диплом II степени – у любительского объединения «Олимп» (руководитель Марина Гондюхина) Шугозерского досугового центра, а диплом III степени достался любительскому объединению «Веселый муравейник» (руководитель Елена Курчавая) Цвылевского культурно-спортивного комплекса.

Специальный приз за глубокое раскрытие истории Тихвинского края было решено присудить любительскому объединению «Нагорное Обонежье» (руководитель Алла Титова) тихвинской Центральной районной библиотеки им. И.П. Мордвинова.