Пришли за здоровьем

В минувшую субботу прошел Единый день диспансеризации. И первый блин комом не получился.

Проверить свое здоровье пришли более 60 тихвинцев, никто не остался без сладкого подарка, а двое счастливчиков Нина Шубина и Сергей Богач по результатам розыгрыша стали обладателями билетов на спектакль во Дворце культуры (такую возможность предоставили депутаты горсовета Сергей Кузнецов и Александр Тиханович).

- Мы впервые проводили такую акцию, – рассказывает заведующая отделением профилактики врач-терапевт Татьяна Фомина. – Выходной отвели под медобследование для того, чтобы работающие тихвинцы смогли пройти первый этап диспансеризации и пройти все необходимые обследования за один день.

На призыв медиков «найти время для своего здоровья» откликнулись тихвинцы разных возрастов. Старейшей участницей Единого дня диспансеризации стала Н.И. Кузьмина, а в этом году ей исполнилось 87 лет, а в числе самых молодых Мария Сташина и Антон Костинин 1990 года рождения.

По результатам первого этапа, тех тихвинцев, у кого будет выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий сердечно-сосудистый риск, направят на второй этап диспансеризации.

- Комплексное медицинское обследование проводится добровольно, отказываться от него не стоит, – объясняет заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Алина Андрушевич. – Регулярное прохождение обследования позволит жителям уменьшить вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Поскольку акция вызвала положительные отклики у жителей, Единый день диспансеризации решили повторить 11 ноября.