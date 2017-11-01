Платьишки - это серьезно

В конце прошлой недели подвели итоги конкурса "Молодой предприниматель Ленинградской области". Наши бизнесмены оказались в числе самых успешных и представят регион в Москве!

Оценивали предпринимателей сотрудники областной торгово-промышленной палаты, центра поддержки предпринимательства, молодежной общественной организации.

В результате наша Екатерина Мартышева (у нее собственное производство и пошив вечерних и повседневных платьев) заняла первое место в номинации "Открытие года", а Сергей Паршин (он оказывает услуги по лазерной резке и гравировке) стал третьим в номинации "Производство года".

Кроме того, приз в номинации "Личный вклад года" за развитие молодежного предпринимательства в регионе жюри присудило Ксении Петровой – предпринимателю и руководителю бизнес-инкубатора в Тихвинском районе. Ксения не только оказывает поддержку начинающим предпринимателям, но и активно занимается обучением и популяризацией предпринимательской деятельности среди молодежи региона, активно участвует в общественной деятельности.

Победители и призеры получили памятные знаки, именные дипломы и подарочные сертификаты, а самые выдающиеся в каждой номинации представят Ленинградскую область в финале всероссийского конкурса, который пройдет 30 ноября в Москве.



