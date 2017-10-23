Корзинка от пленного немца

Мы уже рассказывали про то, что Тихвинский музей выиграл грант Потанина на создание новой выставки в музее в Астраче. Одной из тем, которые будут освещаться в музее, стала история немецких военнопленных, которые жили и работали в Тихвине и Бокситогорске до 1947 года.

70 лет назад на окраине Бокситогорска был лагерь для военнопленных. Пленные немцы, австрийцы и венгры жили в бараках не за высокими стенами из колючей проволоки под током, за обычным кривым дощатым забором.

Сегодня история эта практически совершенно забыта местным населением. Почти все следы пребывания нескольких тысяч пленных стерлись: не сохранилось ни одного из десятков зданий, не найти даже места, где были лагерные отделения, заросла лесом дорога на кладбище пленных немцев. Впрочем, некоторые молодые жители Бокситогорска, которые увлекаются историей своего городка, покажут булыжную дорогу из города в деревню Кондратово – ее строили немцы.

Что же еще известно о жизни военнопленных в Бокситогорске? Пожилые люди вспоминали, что немцы делали всевозможные поделки из разного хлама и подручных материалов и выменивали их на еду или мыло. А делали они грубую посуду, столовые приборы, плетеные коврики, корзинки, и, конечно, разнообразные игрушки. Мы, музейщики, долго пытались найти хоть что-то из этого творчества.

Как вы понимаете, эта задача была практически невыполнима. Кто станет хранить такие вещи столько времени? Ведь эти вещи были, очевидно, предельно простыми и дешевыми. Разумеется, ценитель старины и истории, сохранил бы такой артефакт. Но мы говорим про Бокситогорск, провинциальный город, в котором даже музея никогда не было.

Однако такой предмет все же нашелся! Горячий друг нашего музея – Наталья Поликутина – разыскала в Бокситогорске Лидию Лебедеву, в семье которой все прошедшие 70 лет хранится и используется корзинка для мелочей, которую пленный немец подарил еще ее отцу – Леониду Ананьевичу.

Сплетенная из тонких палочек и лент коры, корзинка долгие годы висела на стене в доме на гвоздиках – за это время углы плетения, конечно, обветшали. В этой вещице хранились катушки ниток и иголки. Лидия Леонидовна вспоминает из рассказов отца, что немцы делали шкатулки и корзиночки разных видов, иногда с крышечками и украшенными резьбой.

Сегодня эта корзинка является пока единственным свидетельством тех далеких событий.

Благодарим Наталью Владиславовну Поликутину – руководителя Научно-исследовательского центра поисковой работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Ленинградской области – за поисковые труды и находку предмета!

Вера БОНДАРЕВА

Кстати

Возможно, в семье кого-то из читателей также хранятся воспоминания о пленных немцах в Бокситогорске и в Тихвине. Будем очень признательны за сведения, пишите по адресу музея: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звоните по телефону 52-080.