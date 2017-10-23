Лечить, пока не болит

Участковый терапевт пойдет по квартирам, чтобы пригласить на диспансеризацию

В этом году диспансеризацию прошли свыше 8 тысяч тихвинцев, в ходе обследования больше чем у 20 жителей были выявлены онкологические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя приступить к лечению.

– Поначалу многие серьезные хронические заболевания протекают бессимптомно, – рассказывает заведующая отделением профилактики городской поликлиники Татьяна Фомина. – Поэтому очень важно выявить начальные проявления болезни или риск их развития. Именно это и позволяет сделать диспансеризация. Мы призываем тихвинцев, не относиться пренебрежительно к своему праву пройти бесплатное медицинское обследование, а воспользоваться им и обязательно проверить здоровье, учитывая то, что существует множество факторов, губительных для него - «скачки» давления, лишний вес, вредные привычки, стрессы, наследственность, экология.

В прошлом году более чем у 66 % обследованных тихвинцев были выявлены или имелись заболевания, требующие диспансерного наблюдения и оказания специализированной медицинской помощи. На первом месте шли сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца), на втором – эндокринные и мочеполовой системы, на третьем – злокачественные новообразования. По итогам девяти месяцев нынешнего года рейтинг заболеваемости не претерпел существенных изменений. В числе главных причин врачи называют малоподвижный образ жизни, вредные привычки и неправильное питание.

Для обследования и консультирования по вопросам диспансеризации тихвинцы могут обратиться в отделение профилактики городской поликлиники Тихвинской МБ (кабинет № 25 на втором этаже), при себе иметь паспорт и полис ОМС. Сейчас есть возможность пройти такое обследование без очередей и ажиотажа, а также по телефону 70-786 можно записаться на обследование в удобное для себя время. Кроме того, в октябре городская поликлиника организовала работу мобильного пункта диспансеризации.

– В основу положен территориально-участковый принцип, – поясняет заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Алина Андрушевич. – В рабочие дни с 8.30 (это связано с необходимостью взять анализы) по графику в городские микрорайоны будет выезжать бригада диспансеризации и проводить поквартирный обход граждан, прикрепленных к городской поликлинике и подлежащих диспансеризации. Возглавит ее участковый терапевт или фельдшер, соответственно, и посещать он будет жителей своего участка. Обратиться в мобильный пункт могут и жители соседних домов

До конца года осталось менее трех месяцев, а, значит, тем, кто еще не прошел обследование, стоит поспешить с этим, ведь подобный комплексный медосмотр проводится только раз в три года.

Кому на медосмотр?

В 2017 году диспансеризации подлежат граждане 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годов рождения. В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий.