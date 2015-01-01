Красота в подъезде

В минувшую среду руководители местных управляющих компаний отчитались о выполнении программы косметических ремонтов подъездов в многоквартирных домах, которая была разработана по инициативе районных властей.

Самый большой жилой фонд находится в обслуживании у АО «Жилье» – 189 домов. Поэтому и программа ремонтов у этой организации самая масштабная – до конца года должно быть отремонтировано 87 подъездов (в 62-х подъездах ремонт уже выполнен). По словам генерального директора управляющей компании Владимира Макаренкова, предприятие ставит перед собой цель, начиная с 2018 года, ежегодно ремонтировать не менее 100 подъездов и в течение ближайших пяти лет привести в порядок все подъезды. Причем «Жилье» старается выполнять комплексные ремонты: начиная от козырька над входной дверью, заменой оконных блоков, старых светильников на светодиодные и заканчивая ремонтом шахты лифта.

Скромнее объемы косметических ремонтов у других управляющих компаний. Например, ООО «Возрождение» отремонтирует в этом году 16 подъездов, причем, 3 из них внепланово. По словам представителя управляющей компании ООО «КСТМ» Александра Черпакова, помимо 3-х «программных подъездов» внепланово будут отремонтированы подъезды еще в 4-х домах 1а микрорайона.

«Обращаюсь ко всем тихвинцам, – сказал Владимир Макаренков, выражая общую точку зрения коммунальщиков. – Относитесь, пожалуйста, бережно к вашему имуществу в доме. Объясняйте своим детям, что нельзя разрисовывать стены в подъездах, жечь лифты, бить оконные стекла. Ведь все ремонты выполняются на ваши деньги, на деньги собственников жилья!»