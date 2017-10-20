Их учат Родину любить

Военно-патриотический клуб «Десант» празднует свое 30-летие

«Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество», - утверждал некогда поэт Гавриил Державин. С этим высказыванием, наверняка, согласятся в военно-патриотическом клубе «Десант». Вот уже 30 лет здесь готовят юных защитников Родины, помогают мальчишкам и девчонкам стать сильнее, выносливее, ответственнее, а нередко и найти свое призвание. Накануне юбилейных торжеств бессменный руководитель клуба «Десант» Надежда ШАДРИЧЕВА рассказала нам о его роли в воспитании молодежи.

Неженское дело?

– Надежда Васильевна, прежде всего поздравляем с 30-летием «Десанта». Расскажите, с чего начиналась его история?

– Шла война в Афганистане. Молодых, неопытных парней, которым только исполнилось 18 лет, отправляли в эту горячую точку. Ребята не представляли, куда едут, были физически и психологически не готовы воевать. И вот, когда вчерашние мальчишки стали возвращаться на Родину, они почувствовали необходимость поделиться своими знаниями и опытом с такими «зелеными» новобранцами, какими когда-то были сами, хоть немного подготовить их к армейской действительности. Так, благодаря усилиям горисполкома, школы ДОСААФ, самих афганцев в 1987 году и возник военно-патриотический клуб «Десант». Располагался он на базе 32-го училища, а я в то время работала там секретарем комсомольской организации и все бумаги, естественно, проходили через меня. Первыми инструкторами «Десанта» были Александр Шалин, Андрей Павлович. Андрей сам вернулся из Афганистана и очень активно передавал свой опыт молодым. Вначале занятия проходили в подвальных помещениях – собственного зала не было. Но мальчишкам нравилось, клуб разрастался. Вскоре он получил городскую прописку, а мне поручили возглавить его. И вот уже 30 лет я с ним неразлучна. «Десант» стал частью моей жизни.

– Сложно ли было начинать? Все-таки военное искусство не совсем женское занятие...

– Не скрою, было тяжело. Приходилось многому учиться, постигать азы на практике. Нелегко оказалось и то, что я женщина, возглавляю, можно сказать, мужской клуб. Представьте, собираются руководители военно-патриотических клубов со всей России на курсы повышения квалификации. Приезжают, как правило солидные майоры, опытные офицеры и я, молодая тридцатилетняя девчонка… Хотя говорить, что это не женское дело, наверное, неправильно. В войну женщины на равных с мужчинами сражались, были на передовой, считались лучшими снайперами… Просто надо любить то, чем ты занимаешься и стараться делать это хорошо. Ну а то, что «Десант» возглавляет женщина, возможно, дает сочетание мужской военной строгости, жесткости с некой материнской заботой, что является залогом успеха. Могу сказать, что у нас подобралась отличная команда инструкторов. Многие из них сами воспитывались в нашем клубе, прошли через горячие точки, служили в элитных воздушно-десантных войсках, спецназе и, конечно, душой болели за родной «Десант», помогали молодым курсантам. Возможно, благодаря этому и удалось сохранить клуб, особенно в «лихие 90-е», когда в стране был развал и на патриотизм просто не оставалась времени и сил.

Армия со школы

– Как проходят занятия в «Десанте»? Чему уделяете особое внимание?

– Все курсанты разделены на несколько взводов по возрасту: 7-9 лет, 9-11 лет, 12-13 и от 14 лет. За каждым закреплен свой инструктор. Обучение начинаем с общефизической подготовки, ну и приучаем к дисциплине. Без этого трудно дальше постигать военное искусство. У старших ребят программа серьезнее: стрельба, полоса препятствий, туристическая и строевая подготовка, полевые выходы в лес, марш-броски, основы бокса и рукопашного боя и многое другое. Все изучается в комплексе, всему стараемся уделять одинаковое внимание. Ведь трудно представить воина, который умеет только стрелять, но не способен совершать марш-броски. Кроме спортивной составляющей у ребят много теоретических занятий, на которых они знакомятся с историей вооруженных сил, знаменательными датами. Свои знания и навыки курсанты могут продемонстрировать на соревнованиях, как внутриклубных, областных так и российских. Например, мы ежегодно участвуем во всероссийской спартакиаде «Призывники России» в Москве. Это военно-спортивное многоборье: потягивание, бег, стрельба, сборка-разборка автомата, теоретические тесты и многое другое. Трижды мы были первые, завоевывали и вторые места, в этом году стали третьими. А войти в тройку призеров среди команд со всей России – дорогого стоит, говорит о хорошей подготовке наших ребят.

– Можете рассказать о наиболее ярких интересных воспитанниках, кем вы особенно гордитесь? И вообще много ли ребят связали свою жизнь с армией?

– У нас все ребята яркие, талантливые, интересные. Другие здесь просто не задерживаются. Ведь в «Десанте» надо много работать. Родители рассказывают, что у детей после наших занятий порой даже нет сил сидеть за компьютером. Конечно, не каждый выдержит такую нагрузку. Остаются самые целеустремленные мотивированные. Многие из них действительно выбирают для себя военную карьеру. Из первых воспитанников сразу 10 человек ушли на чеченскую войну. Один из их Аркадий Веселов занимался у нас четыре года. Он был отлично подготовлен физически. На всех соревнованиях занимал призовые места. Но с войны не вернулся. Каждый год мы проводим традиционный марш-бросок памяти Аркадия Веселова. Среди наших десантников есть выпускники и курсанты высших военных заведений, академии ФСБ, многие ребята имеют правительственные награды, медали «За Отвагу». Обо всех не расскажешь, а выделишь кого-то одного – незаслуженно обидишь других.

– Девчонки тоже занимаются в клубе?

– Конечно. Они на равных участвуют во всех мероприятиях, сдают те же нормативы, что и юноши. А после успешно поступают в школу МВД. За последние годы у нас трое выбрало эту сложную, но престижную специальность.

Вырастить патриота

– О военной подготовке поговорили, хочется узнать и о роли «Десанта» в патриотическом воспитании молодежи? Как сделать, чтобы патриотизм стал для ребят не просто красивым словом, штампом?

– В этом направлении ведется большая работа. Ребята участвуют во всех патриотических акциях и мероприятиях города, много общаются с ветеранами. Мы приходим к ним в гости и записываем на видео их воспоминания о Великой Отечественной войне. У входа в клуб установлен баннер «Письма с фронта», где можно увидеть реальные свидетельства тех лет. Мы создали «Комнату боевой славы», в которой собраны экспонаты, посвященные военным действиям в Афганистане, Чечне, тяжелым сороковым годам. Соприкасаясь со всем этим, ребята понимают, что такое патриотизм не на словах, а на деле.

– И в заключение, давайте вернемся к юбилею военно-патриотического клуба. Что бы вы пожелали ему накануне праздника?

– Прежде всего хочется поздравить, всех, кто связан с «Десантом». Сколько ребят прошло через клуб за его тридцатилетнюю историю. Все они стали достойными людьми, нашли свое место в жизни. Пусть и дальше наш коллектив остается таким же сплоченным и дружным. А у инструкторов хватает сил и желания еще много лет воспитывать подрастающее поколение. Это очень важная для общества работа. Ведь мы в ответе за будущее: как говорится никто кроме нас.