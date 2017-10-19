Кто приютил дома?

С рынка обслуживания жилфонда в Тихвине ушла одна управляющая компания. Она обанкротилась.

Речь об ООО «УЖКХ г. Тихвин», которую возглавлял Алексей Анисимов. Дело у фирмы пошли совсем плохо, и с 1 декабря она полностью отошла от дел. Организация обслуживала дома в Красаве, в Усадьбе РТС, несколько домов на ул. Связи, Знаменской, на Шведском проезде, в 4-м и 1а микрорайонах. Однако "осиротевшие" многоэтажки тут же вызвалась обслуживать другая компания. Название у новой организации не слишком оригинальное - "Тихвинское УЖКХ", ее возглавил Денис Котов, имеющий опыт обслуживания жилого фонда в нескольких сельских поселениях Тихвинского района.

Кстати, по словам районных чиновников, внимание руководителя новой управляющей компании обратят на необходимость включить в программу косметических ремонтов именно те подъезды, которые не успела привести в порядок обанкротившаяся организация.