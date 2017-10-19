На пути к спортивному буму

В конце прошлой неделе комиссия проверяла спортивные площадки Тихвина. Подрядчик теперь устраняет замечания.

ООО "СпецСтройТехника" к началу октября завершила строительство семи спортивных площадок во дворах. В минувшую пятницу на приемке объектов присутствовали не только депутаты, представители проектной организации, подрядчика и администрации района, но и дети.

По данным пресс-службы районной администрации, по всем площадкам есть замечания. Подрядчик, к примеру, должен установить уплотнители на крепление сетчатого ограждения, что позволит снизить уровень шума во время попадания мяча в сетку ограждения (с жалобами на шум от юных спортсменов звонили и к нам в редакцию). Не на всех площадках установлены выключатели освещения, а на одной из площадок отсутствует подключение к сети уличного освещения. На устранение замечаний подрядчику дали две недели.

Кстати, кое-где на площадках уже порваны сетки на воротах, сняты крепления, появился мусор. И тут претензии уже к ребятам, которые занимаются на новых спортивных объектах.