Чтобы скатертью дорожка

Районная администрация собирается привести в порядок все дворы Тихвина в течение пяти лет.

В этом году комплексные ремонты идут во дворах 39 домов, которые стояли в плане на ближайшие три года, и еще 11 домов по программе "Комфортная среда". Не везде работы завершены, поэтому жители некоторых домов переживают, успеют ли асфальт положить до снега. "У нас еще летом тротуары раздолбили, чтобы новые поребрики установить, но тротуары до сих в жутких колдобинах. Внука с коляской на руках приходится носить. А ведь зима близко", - нервничает Людмила из дома № 5 в 1а микрорайоне. Объемы ремонтов большие, подрядчики действительно в сроки часто не укладываются.

А те, кто живет в не отремонтированном дворе, спрашивают: "А нам когда тротуары и проезды сделают?". В администрации к этой теме относятся серьезно и сейчас проводят инвентаризацию всех дворовых территорий. На каждый двор составляют паспорт, где фиксируют текущее состояние проездов, тротуаров, наличие скамеек, урн и других элементов благоустройства. Полученные данные лягут в основу предстоящей корректировки плана ремонтов. Самые убитые дворы обещают отремонтировать в первую очередь.

Кроме того, в дополнение к муниципальному плану ремонтов, Тихвин принимает участие в федеральной программе "Комфортная среда", благодаря которой в течение пяти лет в городе будет отремонтировано около 15 дворов.



