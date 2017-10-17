Бегом за Тихвин!

В эту субботу пройдет традиционный, уже 12-й по счету, Тихвинский легкоатлетический марафон.

Регистрация участников, которые обычно съезжаются к нам из разных регионов страны, начнется с 10 часов на спортивном стадионе "Кировец". Старт участников состоится в 11.30. Для тех, кто повыносливее - на марафонские 42 км. Остальные, впрочем, тоже должны быть физически и морально подготовлены: их дистанция - 21 км. Беговой круг - от стадиона до монастыря и обратно - составляет 5 км. Финиш и награждение запланированы на 13 часов.

К слову, движение автотранспорта на время пробега будет ограничено: на отрезках улиц Делегатской, Ильинской, Красноармейской, Бойцов 4-й Армии.