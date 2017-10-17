Без памяти нет истории

В Тихвине состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный событиям 14 октября 1941 года

Каждый год в этот день на железнодорожный вокзал приходят тихвинцы, приезжают гости из других городов, чтобы почтить память детей ленинградцев, красноармейцев, пожарных, работников станции – всех, кто стал жертвами бомбардировки немецко-фашистской авиации, произошедшей 14 октября 1941 года.

76 лет назад на тихвинском вокзале бушевало пламя, горели составы, перевозившие раненых бойцов, горючее и боеприпасы. Один из эшелонов вез из блокадного Ленинграда маленьких голодных детей… Точное количество погибших в тот день не установлено до сих пор.

«14 октября – для всех тихвинцев особая дата. Событие трагичнее невозможно себе представить: казалось бы, уже спасенные из осажденного Ленинграда дети нашли свою смерть на нашей земле", – сказал, обращаясь к собравшимся, глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

В прошлом году напротив железнодорожного вокзала появился памятник ленинградским детям, погибшим во время авианалета в 1941-м. А сейчас на территории, прилегающей к памятнику, активно ведутся работы по благоустройству.

Заместитель председателя санкт-петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Нина Лебедева сердечно поблагодарила тихвинцев за сохранение исторической памяти. «В то страшное время блокадники были развезены по разным населенным пунктам, – рассказала Нина Юрьевна. – Таких «малых Пискаревок», как в Тихвине, очень много по всей стране. Мы являемся сверстниками тех, кто нашел вечный покой в вашей земле. И пока у нас есть возможность, мы каждый год будем приезжать сюда».

В память о погибших тихвинские школьники выпустили в небо белые шары, была отслужена лития по усопшим, к подножию памятника легли живые цветы...

Кстати, о тихвинской трагедии вспоминали 14 октября и в Санкт-Петербурге. Ровно в полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был произведен выстрел из пушки в память о погибших 76 лет назад на станции Тихвин. В этот же день в кинотеатре «Аврора» состоялся бесплатный показ документального фильма «Поезд в вечность» режиссера Павла Гладунова, рассказывающий о событиях 14 октября 1941 года и большой работе, проведенной в наши дни для сохранения памяти об этом печальном событии.