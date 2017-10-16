Капитальная неспешность

Капремонт жилых домов в Тихвинском районе вызывает лишь досаду и недоумение

Вопрос о капитальных ремонтах домов не стоял в повестке совместного заседания депутатов и членов Общественного совета на прошлой неделе. Но не сказать о нем, сообщая о подготовке Тихвинского района к отопительному сезону, чиновники не могли. После их рассказа хотелось тихо материться.

Не по-людски

Это посторонние люди в недоумении пожимали плечами, слушая печальный рассказ, как в нашем районе реализуется областная программа по капитальным ремонтам. А каково тем, кто живет в домах, где начали тот самый злополучный капремонт? Хотя, казалось бы, хорошее же дело: на перечисленные жителями деньги за лето успеть сделать качественный капитальный ремонт домов - поменять кровли, заделать все щели на фасадах, отремонтировать внутридомовые сети. Ну тогда почему не получается делать это ответственно, быстро и хорошо? Почему людям приходится писать жалобы аж президенту страны?

Да и как не жаловаться жителям, к примеру, дома № 13 в 4-м микрорайоне, где еще ни одного дня этой осенью не было отопления. В лучшем случае его обещают включить в конце октября. И все из-за капитального ремонта. Дело в том, что по договору с областным фондом по капремонту к работам на этом доме приступила компания "Дирекция единого заказчика ЛО": еще летом разобрала в здании систему теплоснабжения - розливы, стояки, а потом вдруг встала. По-хорошему договориться с подрядчиком областному фонду, видимо, не удалось - договор расторгли. На этой неделе, с 16 октября, к работам приступил новый подрядчик.

- Если через неделю ничего не изменится, нам придется всех выгнать, доделать ремонт своими силами, а дальше разбираться в судах, - сказал заместитель главы районной администрации Юрий Наумов. - Мы не можем людей без тепла на зиму оставить.

Сделали только хуже

Еще с одним подрядчиком, который работает в Тихвине по договору с региональным фондом, проблем не меньше. В прошлой публикации мы рассказывали вам, что ГК "Строй-инвест" заключил контракт на капитальные ремонты 17 домов в начале июля. Но к работам приступил почему-то лишь через месяц. Причем не сам "Строй-инвест", а его субподрядчик, который вскрыл несколько кровель на домах в Тихвине, Кайваксе, Мелегеже, а через какое-то время исчез. Когда начались дожди, затопленными оказались в общей сложности 39 квартир... Капитальными ремонтами домов после этого инцидента снова занимается "Строй-инвест" и одновременно пытается договориться с затопленными жильцами о размере компенсации или косметическом ремонте подпорченных комнат.

- Тихвинская администрация участвует в приемке работ, подписывает акты по капремонту. И мы уже обозначили свое условие: пока не будут урегулированы все вопросы с жильцами залитых квартир, документы мы не подпишем, - заявил Юрий Наумов.

По словам Юрия Алексеевича, он уже сам не рад, что спустя два года в Тихвинском районе все-таки начали делать капитальные ремонты: "В происходящем отчасти и я виноват, - покаялся он. - Когда в августе фонд капремонта предложил расторгнуть договор с ГК "Строй-инвест" и перенести выполнение работ на 2018 год, я настоял, чтобы ремонты делали в этом году, ведь их уже до этого и так два года переносили!"

Надежда не умирает?

Между тем часть запланированных капитальных ремонтов подрядчики все-таки сделали, еще часть - до ноября завершат. Но есть объекты, которые пришлось переносить на следующий год из-за технических сложностей. К примеру, из списка пришлось исключить многострадальный дом № 3 на Шведском проезде, где крыша не первый год течет. Мы, кстати, писали о мытарствах жильцов верхних этажей этого дома год назад.

"Как на улице дождь, так у нас тазики в квартирах стоят, потому что сверху заливает, - рассказывали нам люди. - В подъезде сверху ручьи текут рядом с электрощитком, лужи на лестнице". А им в ответ обещали: держитесь, до осени 2016 года крышу должны сделать. Но из-за внутренних проблем в областном фонде дом остался мокнуть дальше, надеясь на то, что уж в 2017-м ему точно помогут. Но и в этом году ремонт не сделали. Эх, может, в 2018-м что-то изменится?

"Конструкция этой крыши очень уж неудачная. Нужно разбираться, как ее сделать, чтоб протечек больше не было, - говорят коммунальщики. - Необходимо техническую документацию разработать и делать ремонт следующим летом".

В общем, так и живем...