Газовики перестанут тормозить в декабре

О проблеме технологического присоединения частных жилых домов к распределительным газопроводам пару недель назад мы в газете писали. В прошлую среду этот вопрос обсуждали на совместном заседании местных депутатов и общественников.

О сложившейся ситуации говорил директор филиала «Тихвинмежрайгаз» АО «Леноблгаз» Владимир Селиверстов. Он признал, что из-за резкого роста числа заявок на газификацию частных жилых домов в этом году компания перестала справляться и начала срывать сроки заключенных договоров по подключению.

- Не хватает мощностей нашего строительного участка, поэтому только в Тихвине сроки сорваны по 11 договорам, – сказал Владимир Васильевич, подчеркнув, что речь идет о жителях, претендующих на льготное подключение газа по областному постановлению № 282 (субсидии из регионального бюджета позволяют жителям значительно сократить финансовые затраты).

Но, как мы рассказывали ранее, дело здесь не только в росте заявок от населения, но и в недавней оптимизации в газовой структуре – были сокращены мощности строительного участка тихвинского филиала. Владимир Селиверстов это признал и пообещал: «Как раз сейчас мы проводим конкурс на подрядную организацию, которая будет заниматься строительно-монтажными работами на нашей территории. Полагаю, уже в декабре мы наверстаем отставание, выполним свои обязательства по просроченным договорам и острота проблемы будет снята».