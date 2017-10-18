Тихвинский район - в тройке лидеров по чистоте

Тихвинский и Волховский районы, в соответствии с неформальным рейтингом Госэконадзора, в течение трех последних недель занимают верхние строчки: борьба с несанкционированными свалками в этих районах ведется наиболее эффективно.

В период с 25 сентября по 2 октября на территории Тихвинского района ликвидировано 8 несанкционированных свалок. В Волховском районе удалось избавиться от 7 свалок. Грандиозная свалка объемом 100 м³ прекратила существование в деревне Ганьково Тихвинского района, 90 м³ мусора ликвидировано в садоводстве Пупышево Волховского района. На третьем месте по итогам недели оказался Бокситогорский район – здесь удалось справиться с 6 свалками объемом 96,5 м³.

Всего за истекшую неделю конца сентября-начала октября сотрудники комитета госэконадзора Ленобласти провели 54 проверочных мероприятия и выявили 23 нарушения природоохранного законодательства. Возбуждено 26 административных дел, вынесено 32 постановления о привлечении в административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 291 000 рублей.

Во исполнение постановлений комитета ликвидировано 20 свалок общим объемом 329 м³.