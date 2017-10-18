Тихвин станет столицей энергоэффективности

По данным комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, флагманами энергоэффективности сейчас являются Приозерск и Тихвин. Приозерские АИТП позволяют экономить до 35-40 млн рублей в год. Вложения в их внедрение должны окупиться в течение ближайших 5 лет. Поясним, что АИТП – это возможность регулировать подачу воды, идущей на отопление, в зависимости от погоды, устанавливать комфортную температуру в жилых помещениях, а для жителей – реальный шанс сократить расходы на отопление.

Что касается Тихвина, то по завершении реконструкции теплосетей наш город первым в России перейдет на закрытую систему теплоснабжения. В прошлом году у нас была введена в строй передовая котельная, начали функционировать АИТП. А в 2018 году, по словам теплоэнергетиков, Тихвин станет официальной столицей энергоэффективности Ленинградской области.

Для реализации проектов повышения энергоэффективности будут привлекаться и частные инвесторы. Скажем, объемы энергосервисных контрактов на установку уличных светодиодных светильников, в рамках которых на улицах городов Ленинградской области уже установлено свыше 17 тысяч современных осветителей, планируется наращивать и в дальнейшем. Количество светодиодных светильников будет доведено до 100 тысяч. Экономия от их использования составит более 200 млн рублей в год.