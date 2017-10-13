Наши на пьедестале!

Юные тихвинские спортсмены успешно выступили на областных и межрегиональных соревнованиях и внесли свой посильный вклад в копилку спортивной славы нашего города.

Так, в частности, юная тихвинская биатлонистка Маргарита Иванова (2008 г.р.) одержала победу в своей возрастной категории на межрегиональном турнире по летнему биатлону на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко. В соревнованиях, которые проходили с 6 по 8 октября в Сосновом Бору принимали участие 264 спортсмена разных возрастных категорий из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Вологды, Череповца, Ижевска, Соснового Бора, Кингисеппа, Выборга, Тихвина и Тосно. Несмотря на столь серьезную конкуренцию воспитанница Андрея Горячева из тихвинской детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» завоевала первое место!

Еще одним спортивным достижением на прошлой неделе отметился тихвинский баскетболист Иван Терехов. По итогам первенства Ленинградской области по баскетболу среди юношей 2003 года рождения он был включен в состав сборной 47-го региона. И хотя наша команда из детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» заняла только пятое место – зато у нас теперь есть свой человек в сборной области!