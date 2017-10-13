Во Введенском монастыре в Тихвине сменили настоятельницу

6 октября на заседании Священного синода было принято кадровое решение, касающееся Введенского женского монастыря в Тихвине.

Священнослужители решили освободить игуменью Тавифу (Федорову) от должности игуменьи Введенского женского монастыря в Тихвине. Новой настоятельницей монастыря стала монахиня Павла (Васюкова).

Напомним, что здания обители государство начало возвращать уже в XXIвеке: первым был храм с надвратной церковью великомученицы Екатерины с колокольней. В 2010 году матушка Тавифа стала настоятельницей обители.

Кстати, история монастыря исчисляется столетиями. Летописные источники говорят, что именно на месте будущего Введенского Малого монастыря и было первое явление Тихвинской иконы Божией Матери в 1383 году. Устроение Большого мужского монастыря в 1560 г. сопровождалось одновременно и строительством женского Введенского. А первой игумений обители в феврале 1608 года стала Евпраксия.