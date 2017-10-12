Мост обещают к зиме

Реконструкцию моста через Вязитский ручей должны были завершить к середине ноября. Движение по центральной артерии Тихвина перекрыто с июля, и это, конечно, доставляет массу неудобств горожанам. Однако в заявленный срок переправу не откроют.

Как рассказали в районной администрации, во время реконструкции возникли сложности, связанные с необходимостью корректировки проекта. В частности, выяснилось, что несущие балки требуют замены, а не ремонта, кроме того, после вскрытия конструкции выяснилось, что под мостом проходят не 16 кабелей связи, как предполагалось, а 22 – и все они требуют выноса. При этом каждое изменение в проекте требует нового прохождения государственной экспертизы, все это влечет, конечно, и сдвижки по срокам. По словам заместителя главы районной администрации, мост откроют 1 декабря.