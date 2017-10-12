Водитель автобуса оскорбил и ударил пассажирку с ребенком

В воскресенье, 8 октября, в отделение полиции города Тихвина обратилась местная жительница Екатерина. Она заявила о грубом обращении водителя автобуса и нанесении телесных повреждений. Полиция собирает показания свидетелей инцидента, ведется проверка. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

По словам Екатерины, она с 12-летней дочерью ехала на маршрутном автобусе с остановки 5 микрорайон до автовокзала, чтобы отправить дочь в Чагоду. Из дома вышли пораньше, так как пострадавшей по пути нужно было зайти на работу. Екатерина заранее попросила водителя остановиться у указанного дома в 7 микрорайоне. Данную просьбу он проигнорировал и остановился гораздо дальше. На замечание женщины по этому поводу, водитель отреагировал нецензурной бранью. Все это происходило при ребенке истицы, а также при всех остальных пассажирах. На просьбу назвать свою фамилию, водитель показал женщине средний палец и разозлился еще сильнее. Но и этого ему показалось мало. Как показала женщина, при выходе из автобуса на автовокзале, мужчина напал на нее и нанес несколько ударов. Все вышеописанное было зафиксировано самой Екатериной на камеру мобильного телефона и выложено в воскресенье в соцсети.

Екатерина обратилась в местные правоохранительные органы, но сотрудники полиции сказали, что вероятность привлечь хулигана к ответственности очень мала. 10 октября пострадавшая посетила предприятие «ТихвинПассажирАвтоТранс». Руководитель организации, который был в курсе обстоятельств дела, принес извинения за действия своего сотрудника. На данный момент данный водитель уволен с работы.





