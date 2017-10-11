Школе-интернат в Тихвине исполнилось 45 лет

Праздничное мероприятие состоялось в прошлую пятницу в Доме культуры. Организовали торжественную программу сотрудники учебного заведения. Для зрителей было показано документальное кино про историю открытия школы и ее рабочие будни.

Слова благодарности были сказаны прошлым руководителям и учителям школы, которые работали в ней с момента ее открытия. Почетными гостями мероприятия были Александр Лазаревич, занимающий должность начальника Тихвинского района, и Александр Петров – депутат Ленинградской области. Они передали коллективу педагогов свои поздравления с юбилейной датой, высказали признательность за их тяжелую работу, наградили работников школы.

Датой открытия специального учреждения для общего развития детей в Тихвине стала 7 октября 1972 года. Теперь в классах этой школы учатся 116 мальчиков и девочек. Директором школы сейчас временно является Татьяна Моловская.

Учащиеся школы смогли добиться серьезных побед во многих спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, олимпиадах. Штат учебного заведения насчитывает 30 учителей. За 45 лет существования школы она помогла получить образование 574 ученикам. В 2017 году она была признана лауреатом конкурса «Лучшее образовательное учреждение, сумевшее воплотить в жизнь адаптированные программы для образования». Тихвинская школа попала в пятерку лучших специальных учреждений образования Ленинградской области.