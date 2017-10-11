Тихвин встретил "Белую акулу"

Недавно наш город посетил легендарный боец Андрей Семенов, ставший мировым и европейским чемпионам по смешанным единоборствам согласно версии М-1 Mix Fight.

Этот спортсмен каждый год принимал участие в европейских и японских турнирах, мировых состязаниях, проводимых в различных странах Америки. Ему удалось выиграть международные соревнования по боям смешанного характера ММА, рукопашному бою и самбо с боевым уклоном. Запомнившись жителям США своей чередой мощных и сильных боев, он получил от них спортивный псевдоним «Белая акула».

Во время визита в город Андрей Семенов показал спортсменам из организации, развивающий рукопашный бой среди юных спортсменов, современные приемы, поделился с молодыми бойцами мудрыми и жизненными наставлениями. Такой знаменитый спортсмен станет обязательно для детей Тихвина хорошим образцом для подражания.

Сегодня Андрей Семенов работает в Питере и занимает должность советника губернатора. Кроме того он удачно освоил кинематограф. Спортсмен уже успел сыграть в 13 кинофильмах. Это «Ментовские войны-5», «Улицы разбитых фонарей-3» и многие другие.