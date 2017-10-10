Автобусы в Тихвине пустят по новым маршрутам

Новую сеть городских автобусных маршрутов обсуждают сейчас с тихвинцами.

Начиная с апреля текущего года по инициативе администрации Тихвинского района проводится исследование работы пассажирского транспорта в городе и его окрестностях. В целях повышения качества обслуживания пассажиров было решено уйти от дублирования маршрутов, скорректировать расписание и подобрать эффективное соотношение классов и типов автобусов.

Из действующих 19 маршрутов без изменений предлагается оставить восемь городских (3, 4, 5, 8, 10, 14 15, 16) и четыре заводских (2а, 5а, 5б, 17). Вероятно, изменятся три маршрута: № 2 «Вокзал – ТВСЗ» пройдет по ул. Машиностроителей, № 11 будет продлен до Паголды, № 13 начнет ходить до Заболотья. Еще четыре маршрута будут упразднены: № 4а «1 м-н д.41 - Кладбище» (он дублирует маршрут №4), № 7 «Автопарк – ул. Саши Забелина» (он объединяется с маршрутом № 13), № 21 «7 м-н д.42 – ТВСЗ» - (он объединяется с маршрутом №2), № 167 «Тихвин – Паголда» - (он объединяется с маршрутом № 11).

По результатам исследования с учетом опросов и предложений жителей добавляются новые маршруты: № 12 «ТВСЗ – ул. Плаунская» и № 1к «Кольцевой». Маршрут предполагает размещение новых остановок по ул. Делегатская и Пещерка. Его запуск планируется не ранее 3 квартала 2018 г.

Обсуждение продолжается. Расписание всех маршрутов будет скорректировано с учетом пожеланий жителей района.