Андреевская школа встретила 150-й день рождения

Год истории в Ленинградской области по удивительному совпадению – юбилейный год для одного из старейших учебных заведений района, Андреевской школы.

В 1867 году в деревне Мелегежская Горка открылась церковно-приходская школа, которая в 1935-м стала школой Колхозной молодежи – «семилеткой», а позже – «восьмилеткой». В 1994-м затем неполная средняя школа была реорганизована в среднюю школу-детский сад. С 1995-го школа стала называться Андреевская средняя общеобразовательная, а с 2011 года – основная общеобразовательная школа.

Поздравляя коллектив школы и ветеранов учреждения, глава Тихвинского района Александр Лазаревич сказал: «Андреевская школа – это традиции нашего образования, которые складывались годами, десятилетиями, веками». Коллективу учреждения вручена Почетная грамота законодательного собрания Ленинградской области. Кроме того, администрация Тихвинского района отдельно поблагодарила учителя начальных классов Татьяну Герасимову, гардеробщицу Людмилу Дмитриеву, сторожа Надежду Елкину, воспитателя дошкольной группы Нину Кузнецову.

В своем обращении к учителям и ученикам школы-юбиляра Валерий Ефимов, председатель комитета по образованию районной администрации, отметил: «С течением лет неизменно одно – школа остается социокультурным центром на селе, источником знаний, доброты и нравственности не только для учеников, но и для всех жителей деревни».

Завершила торжества праздничная программа «Путь длиною в 150 лет», - собравшихся порадовали выступлениями коллективы и солисты школы и Андреевского центра культуры и досуга. Особенно растрогал зрителей «Учительский вальс» в исполнении учителей и учащихся.